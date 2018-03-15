Ещё
В Мариинке начался сезон бесплатных концертов
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Мариинке начался сезон бесплатных концертов 

Собака 15 марта 2018
Фото: Собака
Мариинский театр опубликовал расписание бесплатных концертов, которые пройдут на Новой сцене в рамках проекта «Открытая среда в Мариинском».
Выступления проходят каждую среду Проходят они каждую среду в 14:00 в фойе Стравинского. Чтобы попасть на бесплатный концерт, нужно прийти за 30 минут до начала и получить специальный билет. Количество мест ограничено, так как зал вмещает всего 170 человек.
Концерты будут проходить до мая. Например, в следующую среду, 21 марта, петербуржцы смогут послушать Моцарта, через неделю — Брамса и Равеля. До конца весны можно будет бесплатно услышать произведения Баха, Бетховена, Брамса и других композиторов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Собака: последние новости
Лучшие роли Олега Табакова в кино, театре и жизни Умер Олег Табаков В Петербурге назвали победителей театральной премии «Прорыв»
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц48
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение