Елена Лаптандер выступит в Государственном Кремлевском дворце с песней «Сихиртя»

Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ будут представлены 15 марта в Государственном Кремлевском дворце на четырнадцатом многонациональном форуме-концерте «Мы Едины».

В программе концерта выступят ненецкая певица Елена Лаптандер с песней «Сихиртя», чукотская исполнительница горлового пения Олит Тевлянаут и ансамбль «Нарулли» с номером «Звуки Севера».

Более пяти тысяч гостей со всей России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья соберутся на четырнадцатом ежегодном праздничном форуме-концерте «Мы Едины» в Государственном Кремлевском дворце. Организаторы мероприятия — этнокультурные общественные объединения, общероссийские движения и молодежные организации России. Главная задача форума — сохранение исторических традиций и объединение усилий в построении единого и сплоченного гражданского общества в духе взаимного уважения.