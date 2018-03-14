Елена Лаптандер выступит в Государственном Кремлевском дворце с песней «Сихиртя» 

Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ будут представлены 15 марта в Государственном Кремлевском дворце на четырнадцатом многонациональном форуме-концерте «Мы Едины».
В программе концерта выступят ненецкая певица Елена Лаптандер с песней «Сихиртя», чукотская исполнительница горлового пения Олит Тевлянаут и ансамбль «Нарулли» с номером «Звуки Севера».
Более пяти тысяч гостей со всей России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья соберутся на четырнадцатом ежегодном праздничном форуме-концерте «Мы Едины» в Государственном Кремлевском дворце. Организаторы мероприятия — этнокультурные общественные объединения, общероссийские движения и молодежные организации России. Главная задача форума — сохранение исторических традиций и объединение усилий в построении единого и сплоченного гражданского общества в духе взаимного уважения.
В зале Кремлевского дворца в этот день соберутся видные деятели культуры, науки, политики, экономики, спорта. Как сообщает информационный центр Ассоциации КМНСС и ДВ РФ, наряду с хореографией, вокальное искусство будет представлено российскими и республиканскими артистами: Лев Лещенко, Ренат Ибрагимов, Ансамбль «Берёзка» им. Н. С. Надеждиной, Театр танца «Гжель», Хор имени М. Е. Пятницкого, Ева Ривас, Тимур Темиров, Тамара Яндиева, Индира Мамбетова, детский театр «Ласточки», Группа «Рождество», Ансамбль «Алания» и другие коллективы и артисты.