Минкульт России: Состоятся ли запланированные гастроли в Великобритании Мариинского театра и БДТ, пока не знаем 

Сожаление вызывают попытки властей Великобритании «подключить» к текущим политическим проблемам во взаимоотношениях с Россией спортивные и культурные мероприятия, заявил сегодня статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.
Гастрольный график на нынешний год предполагает выступления в Великобритании Мариинского театра, Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова, Большого симфонического оркестра имени Евгения Светланова. О каких-либо изменениях этих планов пока ничего не известно, информирует ТАСС.
В связи с сегодняшним заявлением премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о высылке 23 российских дипломатов из-за так называемого «дела Скрипаля», в причастности к которому тамошние власти обвиняют Россию, Журавский подчеркнул, что культура должна быть вне политики. Тем более, что от нынешней позиции британских политиков точно не выиграют ни английские зрители, ни спортсмены.