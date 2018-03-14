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Саратовская «Творческая мастерская» приедет в воскресенский театр «Софит» с гастролями
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Саратовская «Творческая мастерская» приедет в воскресенский театр «Софит» с гастролями 

Ревизор.ru 14 марта 2018
Фото: Ревизор.ru
24 и 25 марта на сцене «Софита» воскресенцы увидят спектакль «Кукляндия — волшебная страна! ». Сюжет спектакля, поставленного по мотивам сказки «Мульти-Пульти» А. Хайта и А. Курляндского, рассказывает о том, как Бременские музыканты отправляются в другую сказку, потому что им надоела глупость Разбойников. Разбойники вместе со старухой Шапокляк и Волком из «Ну, погоди!» похищают Чебурашку, а Крокодил Гена и Карлсон зовут на помощь Зайца, который Волка всегда побеждает. Пытаясь освободить Чебурашку, Заяц попадает в плен к Разбойникам. Карлсон и Крокодил Гена спасают похищенных героев, а вместе с ними активно участвуют и зрители. Спектакль зрелищный, весёлый и музыкальный. В нём занято 11 артистов и 13 ростовых кукол.
Фото: teatrsofit.ru Начало сеансов — 10:00, 12:00 и 15:00.
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