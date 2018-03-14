Ещё
ЦОДД: Движение в центре Москвы 15 марта будет затруднено в связи с прощанием с О. Табаковым
Далее:
Читайте также:
Ещё

ЦОДД: Движение в центре Москвы 15 марта будет затруднено в связи с прощанием с О. Табаковым 

Агентство «Москва» 14 марта 2018
В связи с церемонией прощания с народным артистом СССР Олегом Табаковым 15 марта 2018 г. ожидаются затруднения в движении транспорта на дорогах в центре столицы. Об этом сообщается в официальном аккаунте ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) в Twitter.
«Завтра состоится прощание с О. Табаковым. Движение будет затруднено. Для поездок в центр рекомендуем пользоваться общественным транспортом», — говорится в сообщении.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что церемония прощания с народным артистом СССР О. Табаковым, скончавшимся 12 марта в возрасте 82 лет, состоится 15 марта с 9:00 до 13:00 в Московском Художественном театре им. А. Чехова. Похороны актера состоятся в тот же день на Новодевичьем кладбище. О. Табаков будет похоронен на Центральной аллее кладбища рядом с могилами художника Ильи Глазунова, актеров Владимира Зельдина и Леонида Броневого.
Агентство «Москва»: последние новости
Театр «Табакерка» отменил спектакль в связи со смертью О.Табакова Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 16 марта Карточка с маркой в честь 100-летия со дня рождения актера М.Кузнецова вышла в почтовое обращение в РФ
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц48
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение