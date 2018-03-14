ЦОДД: Движение в центре Москвы 15 марта будет затруднено в связи с прощанием с О. Табаковым

В связи с церемонией прощания с народным артистом СССР Олегом Табаковым 15 марта 2018 г. ожидаются затруднения в движении транспорта на дорогах в центре столицы. Об этом сообщается в официальном аккаунте ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) в Twitter. «Завтра состоится прощание с О. Табаковым. Движение будет затруднено. Для поездок в центр рекомендуем пользоваться общественным транспортом», — говорится в сообщении. Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что церемония прощания с народным артистом СССР О. Табаковым, скончавшимся 12 марта в возрасте 82 лет, состоится 15 марта с 9:00 до 13:00 в Московском Художественном театре им. А. Чехова. Похороны актера состоятся в тот же день на Новодевичьем кладбище. О. Табаков будет похоронен на Центральной аллее кладбища рядом с могилами художника Ильи Глазунова , актеров Владимира Зельдина и Леонида Броневого.