Деятели искусства получили заслуженные награды

В среду, 14 марта, прошла торжественная церемония награждения деятелей культуры и искусства. Ордена, медали и грамоты вручал министр культуры России Владимир Мединский

Атриум Большого театра, где проводилась церемония награждения, был заполнен видными деятелями культуры. Каждого из присутствующих можно с полной уверенностью назвать человеком искусства — этой деятельности они посвятили всю жизнь. И каждый из них получил заслуженную награду.

— Я очень рад, что российское правительство оценило мои труды, — поделился с «ВМ» поэт-песенник Илья Резник , награжденный нагрудным знаком «За вклад в российскую культуру». — То, что церемония проходит именно в Большом театре, это прекрасно. Здесь играли лучшие отечественные артисты, и очень приятно, что сегодня мы собрались в этом святом месте.

Несмотря на то, что год только начался, Илья Рахмиэлевич уже успел написать несколько новых произведений. Это и гимны Росгвардии и Военно-морского флота, и сборник молитв. Также поэт выпустил книгу для детей.

Благодарностью министра культуры Российской Федерации за огромный вклад в развитие культуры были отмечены заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков и заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

Среди награжденных и заслуженный художник России Елена Чернышова. Она была удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

— Получить такую награду — это очень почетно, — рассказала Чернышова. — Это оценка моего пятидесятилетнего труда. Всю свою жизнь я стараюсь делать так, чтобы мои работы радовали людей.

По словам Чернышовой, свое творчество она посвящает народу. В списке ее работ — циклы, посвященные русскому балету, Великой Отечественной войне, материнству и детству.

Также в церемонии участвовали лучшие педагоги театральных и киновузов. Среди тех, кто взращивает юные дарования, — профессор сценарнокиноведческого факультета ВГИКа Армен Медведев

— Подобного рода награды приятны и служат стимулом для последующих свершений, — отметил педагог.

Внимания удостоились не только те, кто отличился на профессиональном поприще. Медаль «За спасение погибавших» получил дрессировщик Виталий Смолянец . Три года назад он стал свидетелем дорожно-транспортного происшествия и не смог пройти мимо. Спасая пострадавших, дрессировщик сам попал под грузовик. Несмотря на потерю обеих ног, он снова вышел на манеж и продолжает работать в цирке.

Множество наград получили артисты Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Коллектив беспрерывно гастролирует по России и за рубежом уже 80 лет и негласно считается Российским послом мира. Это был первый профессиональный ансамбль народного танца, удостоенный звания академического. Это поистине уникальный коллектив.

Он первым в советские годы — а именно в 1955 году — посетил с гастролями Францию и Великобританию. Зарубежная публика рукоплескала танцорам ансамбля. Язык танца понятен абсолютно всем. А уже в 1958 году коллектив имени Игоря Моисеева овациями встречала заокеанская публика — ансамбль посетил с концертами Соединенные штаты Америки. Всего в репертуаре более 300 танцевальных номеров, которые создавались знаменитым хореографом Игорем Моисеевым с 1937 года. Этот коллектив в 2011 году был удостоен медали ЮНЕСКО «Пять континентов».

Ансамбль передает свое мастерство и подрастающему поколению — создана и успешно работает школастудия. Здесь, что называется, куются молодые кадры для самого ансамбля.

— Российское искусство пережило множество перемен и не зачахло, — сказал он в своей речи. — Во многом это заслуга не только художников и поэтов, но и зрителей, которые нуждаются в духовной пище. Зритель с благодарностью впитывает все независимо от стиля. Спасибо вам за это.

Конечно, нельзя было не вспомнить и о легендарном, великом актере Олеге Табакове . Маэстро скончался накануне. Министр культуры РФ Владимир Мединский почтил память этого выдающегося человека, внесшего огромный вклад в российское театральное искусство и открывшего много талантливых актеров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Я очень рад, что церемония награждения прошла именно в Большом театре — знаковом, практически культовом месте искусства. Я посмотрел новое здание, и оно мне очень нравится. Я сам играю в «Ленкоме», у меня пять пьес — по Пушкину, Чехову и по иностранным авторам. Я начинал как театральный артист довольно давно, когда все было подругому. Сейчас стараюсь подстраивать сознание под ту эпоху, в которой мы живем, под ее веяния. Нельзя стоять на месте.