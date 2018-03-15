На Московском культурном форуме выступят Жванецкий, Познер и хор Турецкого

«Опубликовали программу Московского культурного форума, который пройдет с 23 по 25 марта. Посмотрите, кто будет на МКФ-2018, — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как отмечается на сайте официальном сайте мэра столицы, Московский культурный форум — профессиональная площадка для общения и встреч представителей культурных учреждений, деятелей искусства и горожан. Программа форума включает деловую и фестивально-образовательную части.

Участники и гости смогут посетить панельные дискуссии, круглые столы, лекции, а также мероприятия развлекательной программы: концерты, творческие встречи, презентации, литературные чтения, театральные постановки в рамках проекта «Ночь театров».

Главными событиями Московского культурного форума станут концертная программа «Необъятный Рязанов», посвященная 90-летию режиссера Эльдара Рязанова , музыкально-литературный спектакль «Дороги Высоцкого», концерт хора Турецкого и творческая встреча с Михаилом Жванецким и Романом Карцевым

Московский культурный форум пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» на Манежной площади.