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На Московском культурном форуме выступят Жванецкий, Познер и хор Турецкого
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На Московском культурном форуме выступят Жванецкий, Познер и хор Турецкого 

РИАМО 15 марта 2018
Фото: РИАМО
На сайте mos.ru появилась программа Московского культурного форума, который пройдет в «Манеже» с 23 по 25 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Опубликовали программу Московского культурного форума, который пройдет с 23 по 25 марта. Посмотрите, кто будет на МКФ-2018, — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Как отмечается на сайте официальном сайте мэра столицы, Московский культурный форум — профессиональная площадка для общения и встреч представителей культурных учреждений, деятелей искусства и горожан. Программа форума включает деловую и фестивально-образовательную части.
Участники и гости смогут посетить панельные дискуссии, круглые столы, лекции, а также мероприятия развлекательной программы: концерты, творческие встречи, презентации, литературные чтения, театральные постановки в рамках проекта «Ночь театров».
Участниками форума станут руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, писатель-сатирик, заслуженный артист России Михаил Жванецкий, журналист и телеведущий Владимир Познер, саксофонист, народный артист России Игорь Бутман и другие.
Главными событиями Московского культурного форума станут концертная программа «Необъятный Рязанов», посвященная 90-летию режиссера Эльдара Рязанова, музыкально-литературный спектакль «Дороги Высоцкого», концерт хора Турецкого и творческая встреча с Михаилом Жванецким и Романом Карцевым.
Московский культурный форум пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» на Манежной площади.
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