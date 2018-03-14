В Щукине покажут французский водевиль

В культурном центре «Феникс» района Щукино 17 марта покажут аутентичный французский водевиль «37 су Господина Монтодуана». Постановку по пьесе Эжена Лабиша представят актеры театра-студии «Старый Арбат».

— Это жизнеутверждающий, наполненный искрометным юмором водевиль. Зрители увидят курьезные ситуации, присущие классической комедии положения. Всего за час они побывают на самой безумной французской свадьбе, узнают, откуда берется приданое невесты и куда оно исчезает, и услышат самое вызывающее признание в любви для той эпохи, — отметили в пресс-службе КЦ «Феникс».

Начало в 19.00. Адрес проведения: улица Живописная, дом 30, корпус 2. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (499) 193-54-08.

Напомним, театральная студия «Старый Арбат» была основана в 1993 году с целью приобщения молодежи к театральной культуре. На данный момент в ней занимаются школьники, студенты и выпускники московских вузов.