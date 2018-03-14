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Пьеса Чехова показана в Пекине
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Пьеса Чехова показана в Пекине 

ИА Синьхуа 14 марта 2018
Пекин, 14 марта /Синьхуа/ — Одна из пьес русского драмматурга А. П. Чехова в постановке литовского Театра Оскараса Коршуноваса была показана сегодня в китайской столице.
Сегодняшний показ спектакля «Чайка» пекинской публике в театре «Шоуду» открыл Международный фестиваль Пекинского народного художественного театра. Театр «Шоуду» находится под руководством Пекинского народного художественного театра.
Постановка в Пекине будет «верной изначальному жанру пьесы Чехова — драмматической комедии», говорится на сайте Пекинского народного художественного театра, который совместно с China Arts and Entertainment Group помог привезти в Китай этот спектакль Театра Оскараса Коршуноваса.
В рамках фестиваля за четыре месяца будут показаны семь спектаклей из шести стран мира.
Спектакль «Чайка» будет идит на сцене 14-17 марта. —0—
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