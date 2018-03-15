Умер кинооператор Игорь Юров

В Санкт-Петербурге на 51-м году жизни умер кинооператор Игорь Юров. Об этом сообщает НСН. Юров начинал карьеру в 1990-х годах. Работал на петербургском телевидении, в документальном и игровом кино, в сериалах.

В частности, он принимал участие в проектах «Осторожно, Задов! или Похождения прапорщика», «Не пытайтесь понять женщину», «Капитан Гордеев», «Инспектор Купер. Невидимый враг».

О дате и месте прощания станет известно позднее.

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