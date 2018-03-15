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Умер кинооператор Игорь Юров
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Умер кинооператор Игорь Юров 

RT на русском 15 марта 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
В Санкт-Петербурге на 51-м году жизни умер кинооператор Игорь Юров. Об этом сообщает НСН. Юров начинал карьеру в 1990-х годах. Работал на петербургском телевидении, в документальном и игровом кино, в сериалах.
В частности, он принимал участие в проектах «Осторожно, Задов! или Похождения прапорщика», «Не пытайтесь понять женщину», «Капитан Гордеев», «Инспектор Купер. Невидимый враг».
О дате и месте прощания станет известно позднее.
Ранее худрук и директор Театра на Бутырке Виктор Суриков в беседе с Пятым каналом прокомментировал смерть актёра Олега Графа.
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