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Было — стало: как сложилась судьба главного сердцееда «Санта-Барбары» — сыгравшего Мейсона актера Лэйна Дэвиса
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Было — стало: как сложилась судьба главного сердцееда «Санта-Барбары» — сыгравшего Мейсона актера Лэйна Дэвиса 

WMJ.ru 15 марта 2018
Фото: WMJ.ru
Лэйн Дэвис сыграл главного любовника бесконечного сериала «Санта-Барбара» (1992-2002) — рокового и раздираемого внутренними противоречиями Мейсона Кэпвелла, крутившего на экране с десяток романов. Позже его перед камерой сменил другой актер, однако в сердцах зрительниц остался именно Лэйн Дэвис — блондин с благородным лицом и туманными намерениями. Сам актер ведет гораздо более пристойную жизнь, чем его самый известный персонаж: после долгой сериальной карьеры он завязал с телевидением, обожает свою семью и сосредоточен на работе в театре. Лэйн Дэвис посвятил себя популяризации пьес Уильяма Шекспира: он ставит по ним спектакли и сам играет в них, уже 10 лет организует Шекспировский фестиваль в Теннесси. Является вице-президентом Международной федерации фестивальных организаций. А вот он во время редкого отдыха от шекспировской тематики — в роли Дон Кихота: Время, безусловно, оставило свой след на лице Лэйна Дэвиса, но природной красоты не отобрало — уверены, попади актер сейчас в популярный телепроект, он покорил бы новых поклонниц. Однако теперь у Дэвиса другие приоритеты. А ты помнишь «Санта-Барбару»? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: Facebook, YouTube
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