Наследники Харпер Ли подали в суд на продюсеров спектакля «Убить пересмешника» 

Автор пьесы — лауреат премии «Оскар» Аарон Соркин.
Иск направлен в один из судов Алабамы. В документе утверждается, что версия Соркина недостаточно точно отражает оригинал, тогда как в соглашении, подписанном Ли в 2015 году, от адаптации требуют сохранять верность духу книги.
Продюсер Скотт Рудин, со своей стороны, настаивает, что проект соответствует параметрам сделки с писательницей.
Предпросмотры должны начаться 1 ноября, а премьера запланирована на 13 декабря.
Ранее сообщалось, что появились подробности о завещании автора романа «Убить пересмешника».