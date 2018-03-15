Наследники Харпер Ли подали в суд на продюсеров спектакля «Убить пересмешника»

Иск направлен в один из судов Алабамы. В документе утверждается, что версия Соркина недостаточно точно отражает оригинал, тогда как в соглашении, подписанном Ли в 2015 году, от адаптации требуют сохранять верность духу книги.

Продюсер Скотт Рудин , со своей стороны, настаивает, что проект соответствует параметрам сделки с писательницей.

Предпросмотры должны начаться 1 ноября, а премьера запланирована на 13 декабря.

Ранее сообщалось, что появились подробности о завещании автора романа «Убить пересмешника».