Ещё
Наследники Харпер Ли подали в суд на продюсеров спектакля «Убить пересмешника»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Наследники Харпер Ли подали в суд на продюсеров спектакля «Убить пересмешника» 

Газета.Ru 15 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Автор пьесы — лауреат премии «Оскар» Аарон Соркин.
Иск направлен в один из судов Алабамы. В документе утверждается, что версия Соркина недостаточно точно отражает оригинал, тогда как в соглашении, подписанном Ли в 2015 году, от адаптации требуют сохранять верность духу книги.
Продюсер Скотт Рудин, со своей стороны, настаивает, что проект соответствует параметрам сделки с писательницей.
Предпросмотры должны начаться 1 ноября, а премьера запланирована на 13 декабря.
Ранее сообщалось, что появились подробности о завещании автора романа «Убить пересмешника».
Газета.Ru: последние новости
Назван временно исполняющий обязанности директора МХТ имени Чехова Умер Олег Табаков МХТ имени Чехова на три дня отменил все спектакли
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц48
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение