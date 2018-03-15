Путин пришел проститься с Табаковым

Церемония прощания проходит в четверг на исторической сцене МХТ имени Чехова в Москве. Глава государства возложил бордовые розы к гробу покойного, а затем подошел к родным Табакова и выразил им соболезнование.

С самого утра почитатели таланта Табакова, его друзья, деятели культуры, представители власти приходят в театр, чтоб почтить память великого артиста. Церемония прощания, как ожидается, продлится до 14.00, похоронят Табакова на Новодевичьем кладбище в Москве.