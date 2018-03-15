Побывать за кулисами можно в «Ночь театров»

Московские театры приглашают москвичей и гостей столицы 24 марта 2018 года посетить ежегодную акцию «Ночь театров». Зрители увидят несколько премьер и уже любимые публикой постановки, пройдут за кулисы и побывают на открытой репетиции.

Шестая ежегодная акция пройдет 24 марта, в ней примут участие почти 60 театров столицы. Темой акции в этом году станут «Театральные семьи. Театральные легенды». Гости фестиваля смогут посетить открытые репетиции и премьерные спектакли, экскурсии, мастер-классы и творческие встречи. Актеры порадую зрителей премьерами, репертуарными спектаклями, организуют мастер-классы, творческие вечера с участием знаменитых актеров, драматургов и представителей театральных династий, а также проведут экскурсии в мир театрального закулисья.

Все мероприятия будут бесплатными — для этого необходимо записаться по телефону справочной службы выбранного театра или пройти регистрацию на его официальном сайте. Запись откроется 20 марта в 12:00. — Театр Табакова покажет документальный фильм «Семейное дело. Театр Табакова». — В Московском музыкальном театре «Геликон-опера» состоится концерт «Любитель оперы». — Основная сцена Театра на Таганке зовёт гостей на премьеру пластического спектакля «Басня». — В Театре Романа Виктюка для зрителей подготовили прогулки за кулисы, побывают на открытой репетиции. А вечером актёры зовут на чаепитие в театральное кафе. — Мастерская Петра Фоменко тоже пригласит гостей за кулисы. — В Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя состоится встреча с Людмилой Чирковой. — Выставка фотохудожника Михаила Рыжова «Театральные поколения» пройдет в Московском драматическом театре «Модерн». — В Московском театре иллюзии состоится спектакль «Магия Москвы».

Все мероприятия в рамках «Ночи театров» завершатся 25 марта в 03:00.