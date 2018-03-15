«Пилорама+»: премьера нового спектакля пройдет в ЦТМ

В Центре театрального мастерства 23 марта состоится премьера спектакля «Пилорама+». Об этом сообщают организаторы.

"Кинодрама о дремучей любви" — именно так характеризуют свой новый спектакль в ЦТМ. «Пилорама+» — победитель «Лаборатории школы-студии МХАТ в ЦТМ» в 2017 году.

В спектакле используется киносъемка и прямая видеотрансляция. Это премьера новой формы, новой драмы и нового театры в Нижнем Новгороде.

После спектакля состоится обсуждение с участниками.

Организаторы предупреждают: в постановке присутствует нецензурная лексика.

Премьера состоится 23 марта, в 19:00 в Центре театрального мастерства на Варварской, 32. Стоимость билетов — 500 рублей.