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«Пилорама+»: премьера нового спектакля пройдет в ЦТМ
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«Пилорама+»: премьера нового спектакля пройдет в ЦТМ 

Собака 15 марта 2018
Фото: Собака
В Центре театрального мастерства 23 марта состоится премьера спектакля «Пилорама+». Об этом сообщают организаторы.
"Кинодрама о дремучей любви" — именно так характеризуют свой новый спектакль в ЦТМ. «Пилорама+» — победитель «Лаборатории школы-студии МХАТ в ЦТМ» в 2017 году.
В спектакле используется киносъемка и прямая видеотрансляция. Это премьера новой формы, новой драмы и нового театры в Нижнем Новгороде.
После спектакля состоится обсуждение с участниками.
Организаторы предупреждают: в постановке присутствует нецензурная лексика.
Премьера состоится 23 марта, в 19:00 в Центре театрального мастерства на Варварской, 32. Стоимость билетов — 500 рублей.
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