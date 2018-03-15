Валерий Гергиев привезет Пасхальный фестиваль в Воронеж 

Музыкальный форум пройдет в Воронеже уже в 7-й райз. И в этом году город станет первым в череде гастрльных поездок. Марафон продлится 32 дня, музыканты на спецпоезде преодолеют более 20 000 километров и объедут почти 30 городов России. В программе Пасхального фестиваля прозвучат произведения композиторов, чьи юбилеи празднуют в 2018-м году — Александра Даргомыжского, Александра Бородина, Арама Хачатуряна, Тихона Хренникова, Антонио Вивальди, Шарля Гуно, Макса Бруха, Жоржа Бизе, Джакомо Пуччини, Джорджа Гершвина. Также на форумум отметят 200-летие русского хореографа Мариуса Петипа, а также 100-летие со дня смерти Клода Дебюсси. К тому же посетители фестиваля услышат фрагменты опер «Фальстаф» Джузеппе Верди и «Тангейзер» Рихарда Вагнера.