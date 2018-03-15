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Весна в екатеринбургский Академический придет вместе с выборами
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Весна в екатеринбургский Академический придет вместе с выборами 

Уралинформбюро 15 марта 2018
Фото: Уралинформбюро
Главы государства.
18 марта, в день выборов президента России, жителей нового екатеринбургского района ждет праздничная программа «Весна в Академическом». Различные мероприятия весь день — с 10.00 до 18.30 — будут проходить сразу на трех площадках, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО «РСГ-Академическое».
На межшкольном стадионе развернется спортивный семейный праздник. Также гостей ждут веселые командные эстафеты, а спортивные фанаты смогут помериться силами в конкурсе групп поддержки «Лучшая команда болельщиков».
В полдень на аллее «Вера, Надежда, Любовь» начнется концертная программа. Маленьким зрителям покажут кукольный театр и вовлекут их в интерактивную программу. Затем выступит коллектив из Театры Эстрады.
В 15.40 стартует «караоке-баттл», к участию в котором приглашаются команды из трех человек.
На стадионе школы №23 пройдут семейная спартакиада и семейные футбольные матчи. Кроме того, все желающие смогут стать участниками мегафлешмоба.
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