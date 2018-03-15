Весна в екатеринбургский Академический придет вместе с выборами

Главы государства.

18 марта, в день выборов президента России, жителей нового екатеринбургского района ждет праздничная программа «Весна в Академическом». Различные мероприятия весь день — с 10.00 до 18.30 — будут проходить сразу на трех площадках, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО «РСГ-Академическое».

На межшкольном стадионе развернется спортивный семейный праздник. Также гостей ждут веселые командные эстафеты, а спортивные фанаты смогут помериться силами в конкурсе групп поддержки «Лучшая команда болельщиков».

В полдень на аллее «Вера, Надежда, Любовь» начнется концертная программа. Маленьким зрителям покажут кукольный театр и вовлекут их в интерактивную программу. Затем выступит коллектив из Театры Эстрады.

В 15.40 стартует «караоке-баттл», к участию в котором приглашаются команды из трех человек.

На стадионе школы №23 пройдут семейная спартакиада и семейные футбольные матчи. Кроме того, все желающие смогут стать участниками мегафлешмоба.