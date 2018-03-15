Максим Аверин заговорил по-башкирски

Актёр Максим Аверин во время гастролей в Уфе записал трогательный видеоролик, в котором он признаётся в любви к красотам башкирской столицы и уфимской публике. Видео, появившееся на его страничке в Instagram, он записал у подножья одной из главных достопримечательностей города. — Я нахожусь на самой высокой точке Уфы, столицы Башкортостана. Я часто здесь бываю. Красота! А это памятник Салавату Юлаеву. И я знаю одну фразу по-башкирски: узебезнеке, что означает «наш», «родной», «от сердца», — сказал в видео артист.

Публикация от Максим Аверин (@maximaverin) Мар 11, 2018 в 10:25 PDT В Уфу Аверин приезжал со своим спектаклем «Всё начинается с любви. Продолжение». Артист успел показать постановку в десятках регионов страны и за рубежом.