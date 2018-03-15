Бал в традициях XIX века пройдет в Нижнем Новгороде

15 марта в 16.00 в ДК «ГАЗ» откроется Х Городской молодежный бал. Мероприятие приурочено к празднованию150-летия Максима Горького, сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

В программе будут представлены классические бальные танцы, салонные развлечения, котильоны, творческие выступления молодых артистов, конкурсы на знание бального этикета. Кроме того, по итогам вечера выберут самого галантного кавалера и самую прекрасную даму.

В мероприятии примут участие более 300 человек, в числе которых победители олимпиад, конкурсов, фестивалей, лидеры молодежных общественных объединений, нижегородские студенты, молодые специалисты, работающая молодежь.

Ежегодно бал посвящается определенной исторической эпохе и проводится в соответствии с традициями времени. Гостями грядущего праздника станут великий русский писатель Максим Горький, а также деятели и литературные герои произведений конца XIX — начала XX века.

Напомним, на сцену нижегородского театра «Комедiя» выйдут «Голодранцы и аристократы».

Фото: управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода