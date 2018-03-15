30 лет и пять вечеров в театре под руководством Сергея Афанасьева в Новосибирске

Городскому драматическому театру под руководством Сергея Афанасьева исполняется 30 лет. 20 марта 1988 года состоялся первый спектакль театра— студии под руководством Сергея Афанасьева. И вот уже тридцать лет интересный, яркий коллектив работает в городе, радуя жителей неординарными спектаклями. У театра все еще нет своего здания, оно существует лишь в планах, но уютный подвал, в котором уже больше десяти лет работает театр, всегда заполнен зрителями, а билеты разлетаются в первые три дня после объявления начала продаж. И в дни своего юбилея театр подготовил необычный подарок своим зрителям. Пять вечеров артисты дают бесплатные спектакли, попасть на которые смогут все делающие, записавшись по интернету. Ставшие уже легендарными «Унтиловск»и «Ханума», премьеры последних лет «Ревизор»и «Вишневый сад». Лучшие, любимые спектакли, хорошо известные и новосибирцам и зрителям многочисленных фестивалей в России и за рубежом, будут показаны для всех желающих В спектакле «Вишневый сад» на сцену выйдут артисты, которые когда-либо играли в спектакле. Татьяна Угрюмова (г. Северск), Камий Бер, Рудольф Пулен (Франция), Сергей Новиков Павел Поляков (театр «Красный факел»), Павел Южаков ("Первый театр"). Все спектакли начнутся в четыре часа. А в восемь на небольшой сцене Городского драматического театра пройдут капустники и концерты студентов театрального училища и артистов театра " Парижский бульвар", «Звездный слет», «Ностальгия по „Оттепели“и JAM SESSION артистов театра. Завершится празднование юбилея 19 марта торжественным вечером » 30 лет счастья".