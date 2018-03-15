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Богомолов у гроба Табакова рассказал о завещании
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Богомолов у гроба Табакова рассказал о завещании 

Дни.ру 15 марта 2018
Фото: Дни.ру
Режиссер считает, что актер не простит нарушения своей воли. Он ведь был примером жизнелюбия и мужества.
Спетакль Константина Боголомова «Юбилей ювелира» был поставлен на Основной сцене МХТ им. Чехова к 80-летнему юбилею Олега Табакова. Он играл там онкобольного старика, которому осталось жить совсем немного. Его задача — любой ценой дожить до юбилея, чтобы встретиться с той, которую любил всю жизнь. И эта роль во многом оказалась для артиста пророческой.
"Он сильно болел в последние годы, — рассказал в интервью Dni.ru режиссер спектакля Константин Богомолова, простившись с артистом. — Но никогда никому не говорил об этом, не жаловался. И продолжал работать в прежнем объеме. Поэтому я был потрясен, когда к своему юбилею он предложил пьесу о смерти. После каждого спектакля он терял по несколько килограммов веса, хотя там было всего полтора мизансцен и длилось все полтора часа. Но он с такой самоотдачей играл, что терял вес, даже сидя на стуле или лежа на кровати. И было огромное счастье видеть его глаза, когда он выходил на поклон и зал вставал, не отпускал его со сцены".
"Для Художественного театра «Юбилей ювелира» — больше, чем просто спектакль, — уверяет Богомолов. — И замены ему в этом спектакле, конечно, не будет. Как не будет замены ни в театре, ни в жизни. Потому что невозможно заменить личность такого масштаба, такого жизнелюбия. В его роли в «Юбилее ювелира» проявилось все отношение к театру, к стране, к каждому из нас".
"Табаков — это глагол «жить», — считает Богомолов. — Он любил жизнь и завещал нам это делать. Это его духовный наказ. Иначе он этого нам не простит".
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