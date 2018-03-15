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Ученицы школы № 1534 успешно выступили на фестивале юных лингвистов «Мир в XXI веке»
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Ученицы школы № 1534 успешно выступили на фестивале юных лингвистов «Мир в XXI веке» 

Твоя Газета 15 марта 2018
Фото: Твоя Газета
Весна для обучающихся театрально-игровой студии изучения английского языка «UMBRELLA» школы № 1534 — сезон фестивалей и конкурсов, сезон волнений, надежд, выступлений, побед и эта весна не стала исключением.
Пять участниц студии «UMBRELLA» школы № 1534 открыли «Фестивальный сезон — 2018», приняв участие в Конкурсе чтецов XVI Открытого фестиваля юных лингвистов «Мир в XXI веке». Для Влады, Маруси и Маши это выступление было дебютным, но несмотря на это девочки хорошо держались на сцене и успешно исполнили свои номера.
Ира и Настя — опытные участницы, они еще раз продемонстрировали свои таланты широкой публике. К счастью, итоги конкурса не заставили нас долго томиться в ожидании: Марию С. Стала дипломантом, а Ирина Т. — лауреатом III степени.
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