Николай Коляда номинирован на польскую «Золотую маску»

За «Двенадцать стульев».

Постановка «Двенадцать стульев» российского режиссера и драматурга Николая Коляды номинирована на «Золотую маску» в Польше. Информация об этом опубликована на информационном портале Силезского воеводства.

Спектакль идет на сцене Силезского театра им. Станислава Выспянского (Катовица). В нем Коляда выступил не только в качестве режиссера, но и как соавтор костюмов и декораций. Премьера «Двенадцати стульев» в Екатеринбурге состоялась в апреле 2017 года. Сравнить атмосферу польской постановки с отечественной версией, можно, посмотрев презентацию Силезского театра.

Видео: Спектакль «Двенадцать стульев», реж. Николай Коляда, Силезский театр им. Станислава Выспянского (Катовица)/youtibe.com Польское театральное сообщество отмечает работы известного екатеринбуржца не впервые. Ранее Коляда получал призы как лучший режиссер за спектакли «Маскарад» и «Женитьба». Победителей премии в этом году объявят 26 марта.

Номинаций на отечественную «Золотую маску» у «солнца уральской драматургии» две: «Трамвай желание» (2010) и «Фронтовичка» (2011).