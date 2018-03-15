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Николай Коляда номинирован на польскую «Золотую маску»
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Николай Коляда номинирован на польскую «Золотую маску» 

Уралинформбюро 15 марта 2018
Фото: Уралинформбюро
За «Двенадцать стульев».
Постановка «Двенадцать стульев» российского режиссера и драматурга Николая Коляды номинирована на «Золотую маску» в Польше. Информация об этом опубликована на информационном портале Силезского воеводства.
Спектакль идет на сцене Силезского театра им. Станислава Выспянского (Катовица). В нем Коляда выступил не только в качестве режиссера, но и как соавтор костюмов и декораций. Премьера «Двенадцати стульев» в Екатеринбурге состоялась в апреле 2017 года. Сравнить атмосферу польской постановки с отечественной версией, можно, посмотрев презентацию Силезского театра.
Видео: Спектакль «Двенадцать стульев», реж. Николай Коляда, Силезский театр им. Станислава Выспянского (Катовица)/youtibe.com  Польское театральное сообщество отмечает работы известного екатеринбуржца не впервые. Ранее Коляда получал призы как лучший режиссер за спектакли «Маскарад» и «Женитьба». Победителей премии в этом году объявят 26 марта.
Номинаций на отечественную «Золотую маску» у «солнца уральской драматургии» две: «Трамвай желание» (2010) и «Фронтовичка» (2011).
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