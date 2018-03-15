Премьера спектакля «Голодранцы и аристократы» пройдет в Нижнем Новгороде

Премьера спектакля «Голодранцы и аристократы» пройдет в Нижнем Новгороде17 марта в 18.00 на сцене нижегородского театра «Комедiя» пройдет премьера спектакля «Голодранцы и аристократы».

Постановка по пьесе итальянского актера и драматурга Эдуардо Скарпетта рассказывает о двух нищих семействах, которых вот-вот выселят из дома. За сытный обед «голодранцы» соглашаются на аферу, помочь молодому аристократу добится руки его возлюбленной. Аристократ предлагает бедной итальянской семье ненадолго притвориться его родней.

Режиссер-постановщик — лауреат премий Нижнего Новгорода Надежда Ковалева ; художник-постановщик, художник по костюмам — лауреат премии Нижнего Новгорода Борис Шлямин; хореограф — Асия Горбачева; музыкальное оформление — Маргарита Кузнецова.

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