Ещё
Участники инклюзивного образовательного проекта «Протяни руку» выступят во Дворце пионеров
Далее:
Читайте также:
Ещё

Участники инклюзивного образовательного проекта «Протяни руку» выступят во Дворце пионеров 

Вестник района Гагаринский 15 марта 2018
Фото: Вестник района Гагаринский
Талантливые ученики московских школ с ограниченными возможностями здоровья выступят 16 марта на сцене Малого зала ОК «Воробьевы горы». На X музыкальном фестивале «Пою о тебе, Москва» члены групп «Хрустальный ангел» и «Живая радуга» представят новый репертуар, посвящённый 100-летию Красной Армии и Военно-морского флота.
Музыкальный фестиваль, посвященные изучению истории и культуре Москвы станет новой гранью познавательных событий для юных москвоведов столицы.
Поддержать ребят с расстройством аутистического спектра и синдромом Дауна приедут друзья — детские художественные коллективы и Домов детского творчества «Лефортово» и «Царицыно», школ №№1404, 904, 1908 и «Содружество».
Проект будет реализован при поддержке Московского краеведческого общества Союза краеведов России.
Вестник района Гагаринский: последние новости
Театр Джигарханяна приглашает провести ночь в театре В столице стартовал театральный фестиваль В Третьяковской галерее открывается выставка «Картины русской истории»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц48
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение