Участники инклюзивного образовательного проекта «Протяни руку» выступят во Дворце пионеров

Талантливые ученики московских школ с ограниченными возможностями здоровья выступят 16 марта на сцене Малого зала ОК «Воробьевы горы». На X музыкальном фестивале «Пою о тебе, Москва» члены групп «Хрустальный ангел» и «Живая радуга» представят новый репертуар, посвящённый 100-летию Красной Армии и Военно-морского флота.

Музыкальный фестиваль, посвященные изучению истории и культуре Москвы станет новой гранью познавательных событий для юных москвоведов столицы.

Поддержать ребят с расстройством аутистического спектра и синдромом Дауна приедут друзья — детские художественные коллективы и Домов детского творчества «Лефортово» и «Царицыно», школ №№1404, 904, 1908 и «Содружество».

Проект будет реализован при поддержке Московского краеведческого общества Союза краеведов России.