Мединский назвал Табакова родным для всей России

"Я не знаю, что могу сказать. Редко бывает, когда в одном человеке совмещается столько талантов — гениальный актер, выдающийся режиссер, великий педагог, воспитавший всех, плеяду", — заявил Мединский на церемонии прощания.

По его словам, Табаков также был редчайшим, выдающимся администратором театра.

Как отметил Мединский, артист стал родным для всех россиян, которые воспринимали его как члена семьи.