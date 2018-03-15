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Мединский назвал Табакова родным для всей России
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Мединский назвал Табакова родным для всей России 

Газета.Ru 15 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Министр культуры Владимир Мединский назвал народного артиста СССР Олега Табакова родным для всей России, сообщает РИА «Новости».
"Я не знаю, что могу сказать. Редко бывает, когда в одном человеке совмещается столько талантов — гениальный актер, выдающийся режиссер, великий педагог, воспитавший всех, плеяду", — заявил Мединский на церемонии прощания.
По его словам, Табаков также был редчайшим, выдающимся администратором театра.
Как отметил Мединский, артист стал родным для всех россиян, которые воспринимали его как члена семьи.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию церемонии прощания.
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