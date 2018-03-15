Воронежская Драма отметит Ночь в театре манифестами и встречей с «Лениным»

C 24 на 25 марта в Воронежском театре драмы им. А. Кольцова пройдет очередная акция «Ночь в театре».

Зрелище будет посвящено 101-й годовщине Великой русской революции 1917 года. В «Зимнем театре» пройдет реконструкция событий вековой давности. Зрителей ожидает атмосфера «капустника», пропитанная юмором и сарказмом. Группа творцов, именующая себя «М. М. М.» (Мейерхольд, Маяковский, Малевич) поставят концерт, посвященный годовщине революции. В программе прозвучат манифесты от автора нашумевших «Бани» и «Клопа». Автор знаменитого «Черного квадрата» освоит новые геометрические фигуры.

Также не исключены встречи и с историческими персонажами. Возможно, совершенно случайно, посетителям встретится «Ленин». Кроме того, в сугубо секретной атмосфере будет раскрыта кровавая тайна переименования Большой Дворянской улицы в проспект Революции.