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Автограф Олега Табакова выставили в Сети на продажу
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Автограф Олега Табакова выставили в Сети на продажу 

360tv.ru 15 марта 2018
Фото: 360tv.ru
На одной из торговых площадок Рунета пользователь выставил на продажу автограф умершего 12 марта Народного артиста СССР Олега Табакова. За лот продавец по имени Иван просит 1500 рублей.
Эксклюзив: артист умер в марте этого года! Автограф был взят в 2014 году в театре. Автограф взят лично мной, не на имя, черным маркером на фотографии 10×15. Коллекционирую автографы уже более семи лет. Предоставлю всю интересующую вас информацию (в качестве подтверждения — имеется совместное фото с Олегом Павловичем)
— продавец Иван.
Автор объявления отказался дать комментарии «360». Судя по его профилю, торговля автографами поставлена у Ивана на поток. На момент публикации новости более 50 объявлений о продаже автографов разных знаменитостей были у этого продавца актуальными, более 40 уже завершены: сделки по ним состоялись.
За каждый автограф предприимчивый продавец просит 1500 рублей.
В МХТ имени Чехова 15 марта попрощались с актером и режиссером Олегом Табаковым. Двери Московского художественного театра были открыты для всех желающих почтить память артиста. Почитатели таланта великого актера начали приходить с цветами еще с 07:00.
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