Курс на «клуб 80+»: как живут долгожители в России

Внимание к своему здоровью позволяет увеличить продолжительность жизни. По статистике, в России более семи тысяч долгожителей. И по прогнозам в ближайшее десятилетие эта цифра может вырасти. В чем секрет долголетия — узнала корреспондент «МИР 24» Анастасия Глебова

В свои «слегка» за 70 постояльцы Дома ветеранов сцены легко дадут фору молодежи. К примеру, актриса Алевтина Архангельская живет в Доме ветеранов сцены 20 лет. Когда переезжала сюда — думала театр уже в прошлом. Ошибалась: в свои 76 она легко цитирует стихи, выступает, спешит жить.

«Жизнь настолько полная, что я иногда думаю: а на пенсии ли я? А вы говорите нравится ли? Не просто нравится. Я считаю, что мы все здесь получили очень большое подспорье в жизни», — рассказала Архангельская.

Сейчас в Доме ветеранов сцены почти 90 постояльцев. Средний возраст жильцов — 80 лет. Самому старшему жителю, Валентине Парашиной — 98. Она — врач-фониатр, в прошлом не раз спасала голоса Мариинского театра.

«У нас все ветераны самодостаточные. Это, наверное, — самое главное. Второе — то, что у нас хорошо работает медицинская часть. То, что у нас своевременно выявляют все заболевания. Плюс у нас проводится профилактика. Плюс у нас ветераны ездят на экскурсии. Плюс сами ставят спектакли. Плюс с ними проводятся заниятия английским языком», — отметила заведующая медицинской частью Дома ветеранов сцены Светлана Белкова.

В петербургском гериатрическом центре такая же картина: старость медленно, но отступает. За последние 5 лет пациенты «повзрослели» с 75 до 83 лет.

«В настоящее время продолжительность жизни выросла как по России так и по Санкт-Петербургу. В Санкт-Петербурге 69 лет для мужчин и 78 лет для женщин. И это значительно больше, чем 5 лет назад. И по России соответственно мужчины 60 лет и 73 женщины», — сказала заместитель главного врача по медицинской части Городского гериатрического медико-социального центра Наталья Советкина.

Старость — не радость

А время для свадьбы

Помогла ранняя диагностика заболеваний, увеличение количества квот на оказание высокотехнологичной помощи, уровень реабилитации и доступность лечебных препаратов.

Самый страшный враг пожилого человека, по мнению врачей — «пенсионная болезнь». Состояние, в котором оказываются все, кто ушел на заслуженный отдых, оказался без работы и с низким доходом. Это разрушает сильнее опасного заболевания. Но практика показывает: преодолеть этот недуг можно. Достаточно дать почувствовать пожилому человеку, что он нужен не только родным, но обществу и стране.

О продолжительности жизни — важнейшем показателе благополучия граждан страны говорил и президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

«В последние годы темпы роста средней продолжительности жизни в России — одни из самых высоких в мире. Нам удалось этого добиться. Продолжительность жизни увеличилась более чем на семь лет и составляет 73 года. Но и этого, конечно, недостаточно. Сегодня мы обязаны поставить перед собой цель принципиально нового уровня. К концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран «80 плюс», где продолжительность жизни превышает 80 лет», — заявил президент.

Также президент подчеркнул, что опережающими темпами должна расти продолжительность именно здоровой, активной, полноценной жизни. И для этого всей России предстоит сделать большой шаг в своём развитии.

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