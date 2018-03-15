Уикенд 17-18 марта: «Воронежская камерата», чтение вслух и «Движуха 90-х»

Обсудить постановку «Собачье сердце»

17 марта в 14:00 в академическом театре драмы имени А. Кольцова состоится заключительная в этом сезоне встреча в рамках проекта «Прошлое по субботам», посвящённая спектаклю «Собачье сердце». Спектакль по повести Михаила Булгакова народный артист России Анатолий Иванов поставил в 2008 году. По сути, это его последняя работа, после он успеет только восстановить «Барменшу из дискотеки» — легендарный спектакль с участием народной артистки России Людмилы Кравцовой. После просмотра записи спектакля зрителей ждёт встреча с Народным артистом России Валерием Потаниным , заслуженном артистом Александром Смольяниновым и актрисой Диной Мищенко

Что: проект «Прошлое по субботам»

Где: драмтеатр им. Кольцова

Когда: 17 марта в 14:00 Почитать со сцены вслух

Воронежцев приглашают на чемпионат по чтению вслух «Открой рот», который пройдет 17 марта в 16:00 на первом этаже ТРК «Арена». «Здесь соревнуются и побеждают, читают классику и провокационную современную литературу», — говорят организаторы. Принять участие могут все желающие от 18 лет и старше. Участники читают вслух на время со сцены отрывки из книг, которые они видят впервые в жизни. Жюри оценивает технику и артистизм, как в спорте, по шестибалльной системе. Победитель поедет на региональный финал в Ростов-на-Дону, получая шанс выйти в главный — московский — финал. Подробности по ссылке.

Что: чемпионат по чтению вслух «Открой рот»

Где: первый этаж ТРК «Арена»

Когда: 17 марта в 16:00 Побывать на фестивале камерной музыки

С 15 по 17 марта в Воронеже впервые пройдёт фестиваль «Воронежская камерата». В программу «Воронежской камераты» помимо традиционных концертов вошли мастер-классы, диспут и кинопоказ. В субботу, 17 марта, фестивальные события пройдут сразу на трех городских площадках. В 12:00 в музее им. Крамского пройдет музыкальный диспут с участием Петра Айду и Григория Кротенко «Оркестр без дирижера: фантазия или реальность». В 15:00 в Доме композиторов состоится концерт-премьера «Сочинения современных воронежских композиторов». А в 18:00, на закрытии фестиваля, в зале филармонии во время показа фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец „Потемкин“ прозвучит музыка Эдмунда Майзеля к легендарной кинокартине в исполнении Первого симфонического ансамбля — ПЕРСИМФАНС.

Что: „Воронежская камерата“

Где: площадки города

Когда: с 15 по 17 марта

Узнать о будущем интернет-журналистики

В субботу, 17 марта в 13:00, в Доме молодежи пройдет очередная лекция в рамках образовательного проекта „Весенняя Медиашкола“. О том, как меняется интернет-журналистика, какой она будет в будущем, какие форматы наиболее востребованы, расскажет главный редактор медиапроектов Mail.ru Ольга Сидорова . Медиашкольников ждет не только лекция, но и деловая игра от VIP-спикера.

Что: „Весенняя Медиашкола“

Где: Дом молодежи

Когда: 17 марта в 13:00 Услышать хиты 90-х в исполнении авторов

17 марта в 19:00 на сцене Event Hall Сити-парка „Град“ пройдет зажигательный концерт „Движуха 90-х“. Организаторы обещают несколько часов музыкального драйва под известные песни, слова которых многие помнят наизусть. Зрители услышат хиты в исполнении авторов. В Воронеже выступят Ирина Салтыкова , Тату, Стрелки, На-На, Отпетые мошенники, группа Краски, Премьер Министр, Динамит.

Что: „Движуха 90-х“

Где: Event Hall Сити-парка „Град“

Когда: 17 марта в 19:00 Провести опыт в рамках „Занимательной науки“

В это воскресенье, 18 марта с 12:00 до 13:00, в Книжном клубе „Петровский“ пройдет мастер-класс для юных ученых „Занимательная наука“. Подробности в группе встречи „ВКонтакте“.

Что: „Занимательная наука“

Где: Книжный клуб „Петровский“

Когда: 18 марта с 12:00 до 13:00