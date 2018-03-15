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«Старый дом» представит новое прочтение «Гамлета»
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«Старый дом» представит новое прочтение «Гамлета» 

Собака 15 марта 2018
Фото: Собака
Постановка режиссера из Санкт-Петербурга Андрея Прикотенко «Sociopath» отправит персонажей знаменитого сюжета в путешествие по сознанию главного героя современности — социопата.
В театре называют новый спектакль «одновременно загадкой и приглашением к ее разрешению». Героев лишат их привычных рамок существования и заставят биться в словесных (и не только) иронических баттлах. Прикотенко говорит, что его постановка — не шекспировское произведение, а его вариация сюжета. Название он объясняет так: «Почему социопат? Сегодня это наиболее распространённый тип. В виду нравственного кризиса, в котором оказался человеческий вид, — прямое следствие Онегина, Печорина, наконец, Зилова из „Утиной охоты“, — рефлексирующего персонажа, который в конце концов переродился в социопата — человека, уставшего рефлексировать по поводу несовершенства человеческой природы, несовершенства окружающего мира, и понял, что человечество находится в глобальном кризисе, из которого выйти невозможно. И этот тип избрал для себя позицию — остался интересен только сам себе, внутри своего собственного мира, и совершенно бесчувственным к окружающему. Так получился наш социопат».
Премьера спектакля состоится 23, 24 и 25 марта. Андрей Прикотенко начал сотрудничать со «Старым домом» еще в 1998 году и поставил для него «Вишневый сад», получивший в 2017 году премию «Парадиз» за лучшую режиссуру.
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