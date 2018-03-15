Юлия Ситникова: учитель — это не только профессия, это образ жизни

Интервью с Юлией Ситниковой о современном учителе, вдохновении и любви к своему делу

А вы помните своего школьного учителя? Я, вот, да.

Рано утром я еду в аэропорт «Кольцово» , чтобы взять интервью. Не так давно, мой любимый учитель русского и литературы, мой друг и наставник, Юлия Борисовна Ситникова со своей театральной студией «Маски» выступали в Ельцин Центре . Мероприятие было посвящено жертвам Холокоста. Спектакль был высоко оценён. Награда: поездка в музей толерантности в Москве.

Театральная студия «Маски» со спектаклем «Брут» в Ельцин Центре. Фото: Оксана Анчарова

А еще я горжусь: Юлия Борисовна завоевала почетное звание «Учитель года» в Свердловской области.

Всегда любопытно поговорить с интересными людьми, которые безумно любят жить, чей образ жизни можно описать буквально в двух словах — «на чемоданах». Как они только все успевают?!

Как вы приняли решение стать учителем?

— Случайно. Поступая на филфак в Уральский государственный университет, я не собиралась работать в школе. Несмотря на то, что мама, тетя, прабабушка, прадедушки были педагогами, мне казалось, что это не мое. Но однажды, когда я привела старшего ребенка в свою же школу, мой учитель сказал, что срочно нужен филолог. Отказать любимому педагогу было сложно. Решила попробовать, поработать годик. И вот я тоже учитель. За плечами несколько выпусков, трое собственных детей окончили школу, я до сих пор работаю в школе и не собираюсь уходить. Потому что учитель — это не только профессия, это образ жизни. Как женщина, если становится матерью, частично теряет свою свободу, но приобретает что-то более важное, значительное, и остается матерью навсегда, так и человек, однажды осознав себя учителем, остается учителем не только на работе, он проживает жизнь учителем. И я не исключение.

А потом вы просто взяли и стали «Учителем года в Свердловской области». Что вас подтолкнуло принять участие в конкурсе?

— Директор предложил принять участие, мол, есть что рассказать и показать.

Какой он — современный учитель?

-Современный учитель — грамотный, мобильный, креативный, нескучный, с хорошим чувством юмора, работает из любви к детям, профессии, предмету.

Помимо того, что вы преподаете русский язык и литературу, Вы руководите школьной театральной студией «Маски», которая добилась значительных успехов: первое место в городских конкурсах среди театральных студий, показали спектакль на сцене ТЮЗа, участвовали в международном театральном фестивале в Боснии и Герцеговине «Juventafest». Именно вы являетесь постановщиком и сценаристом всех спектаклей. Где вы берете силы и вдохновение?

-Универсального рецепта нет. В какой-то момент понимаешь, о чем хочется «поведать миру», как говорил герой Булгакова. И дальше уже думаешь, как это сделать.

Не отвлекает ли вас от работы, а учеников от учебы студия? -Вопрос самоорганизации. Например, в прошлом году, когда мы готовили англоязычный вариант спектакля «Читать!», я параллельно писала диссертации (оканчивала магистратуру). Так совпало, что и то и другое в течение 2-х недель. Если есть цель, если интересно, если горишь тем, что делаешь, время и силы найдутся — все успеешь.

Спектакль «Читать»

На вашем сайте «culture languages» можно увидеть отзывы ваших учеников. Каждый из них пишет, что вы не просто учитель, а лучший друг для них, к которому можно обратиться за помощью. Это, действительно, уникальное качество. Как добиться такого взаимоотношения со своими учениками?

-Просто в каждом ученике нужно видеть человека и не забывать, что сам когда-то был ребёнком, подростком, не самым примерным учеником. Главное — любить детей. «Без любви все ничто».

фото: Оксана Анчарова

Был ли в вашей жизни такой учитель?

-Да, в моей жизни был такой учитель, Котова Ирина Анатольевна . Помню, готовилась к защите реферата, попала домой к учителю литературы, Ирине Анатольевне — они с мужем, тоже филологом, живут при школе — комнатка с высоким потолком, по периметру стеллажи с книгами, нет стен — есть книги, геометрия отступает. Теперь мы с Ириной Анатольевной коллеги.

Как привить подростку любовь к своему предмету?

-Любовь к предмету опять же только через любовь, неравнодушное отношение. И уроки, и внеурочная деятельность должны простраиваться так, чтобы самому не было скучно, чтобы у самого глаз горел, постоянный поиск чего-то нового, интересного. Любое невнимание к материалу, к теме урока, к информации, которую ты должен донести до ребенка, — это повод придумать что-то новое, необычное, нестандартное. Ведь ребенок по природе своей любопытен, значит, если он не слушает, — учитель не справился со своей задачей, а это повод для рефлексии и творчества. И такие размышления не проходят даром.