Голодец назвала Табакова величайшим актером современности

"Сегодня мы собрались, чтобы попрощаться с Олегом Павловичем Табаковым, — сказала Голодец. — Великая утрата, ощущение страшной пустоты. Мы пришли в МХТ, а Олег Павлович нас не встречает. Это утрата, которую восполнить невозможно. Он был величайшим актером современности".

По словам вице-премьера, Табаков был «человеком удивительного дара, он работал каждый день». Голодец добавила, что Табаков всегда говорил: «У него есть миссия продолжить дело великого МХАТ, он объяснял, почему традиции русского театра должны продолжаться».

Голодец считает, что «Олег Павлович был очень светлым человеком — всегда шутил, поддерживал», даже уже болея, находил для каждого особые слова. Вице-премьер вспомнила, как Табаков называл поставку «Юбилей ювелира» «своим последним приношением зрителю», но ему никто не хотел верить.

"Он будет вечно жить в ролях, в школе, в своих учениках, в своих друзьях, — сказала Голодец. — Спасибо, что были с нами, нам будет без вас тяжело".