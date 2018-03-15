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Голодец назвала Табакова величайшим актером современности
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Голодец назвала Табакова величайшим актером современности 

ТАСС 15 марта 2018
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец на гражданской панихиде по народному артисту СССР Олегу Табакову назвала его «величайшим актером современности». Прощание с ним проходит в Московском художественном театре.
"Сегодня мы собрались, чтобы попрощаться с Олегом Павловичем Табаковым, — сказала Голодец. — Великая утрата, ощущение страшной пустоты. Мы пришли в МХТ, а Олег Павлович нас не встречает. Это утрата, которую восполнить невозможно. Он был величайшим актером современности".
По словам вице-премьера, Табаков был «человеком удивительного дара, он работал каждый день». Голодец добавила, что Табаков всегда говорил: «У него есть миссия продолжить дело великого МХАТ, он объяснял, почему традиции русского театра должны продолжаться».
Голодец считает, что «Олег Павлович был очень светлым человеком — всегда шутил, поддерживал», даже уже болея, находил для каждого особые слова. Вице-премьер вспомнила, как Табаков называл поставку «Юбилей ювелира» «своим последним приношением зрителю», но ему никто не хотел верить.
"Он будет вечно жить в ролях, в школе, в своих учениках, в своих друзьях, — сказала Голодец. — Спасибо, что были с нами, нам будет без вас тяжело".
Министр культуры РФ Владимир Мединский отметил на церемонии, что в Табакове совмещалось много талантов. «Он был гениальный актер, великий педагог, редчайший, выдающийся, талантливый администратор театра», — сказал министр. Но главное, продолжил он, Табаков «стал родным для всех граждан нашей страны, был как член семьи, которого узнают по интонации».
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