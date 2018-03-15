В Воронежском драмтеатре поставили новый спектакль по Горькому 

Говорится, что постановка поразит зрителей своим непредсказемым финалом. По сюжету зловещие тени из прошлого настигают главного героя спектакля Ивана Васильевича Мастакова в момент, когда все в его жизни начинает налаживаться, и счастье кажется таким близким. Что предпримет энергичный, деятельный человек, когда страшная тайна вот-вот будет раскрыта? Роли в постановке исполнят: Роман Слатвинский, Евгений Чистяков, Мария Щербакова, Ирина Кулешова, Валерий Блинов, Магдалена Магдалинина, Денис Кулиничев, Вячеслав Бухтояров, Валерий Потанин, Дамир Миркамилов, Анна Кикас, Андрей Щербаков, Евгений Баханов, Владимир Летунов. 26 марта в рамках программы «ПоговоримПослушаем» режиссера спектакля проведет творческую встречу со зрителями.