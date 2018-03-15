Ещё
В Воронежском драмтеатре поставили новый спектакль по Горькому
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Воронежском драмтеатре поставили новый спектакль по Горькому 

Ревизор.ru 15 марта 2018
Фото: Ревизор.ru
Говорится, что постановка поразит зрителей своим непредсказемым финалом. По сюжету зловещие тени из прошлого настигают главного героя спектакля Ивана Васильевича Мастакова в момент, когда все в его жизни начинает налаживаться, и счастье кажется таким близким. Что предпримет энергичный, деятельный человек, когда страшная тайна вот-вот будет раскрыта? Роли в постановке исполнят: Роман Слатвинский, Евгений Чистяков, Мария Щербакова, Ирина Кулешова, Валерий Блинов, Магдалена Магдалинина, Денис Кулиничев, Вячеслав Бухтояров, Валерий Потанин, Дамир Миркамилов, Анна Кикас, Андрей Щербаков, Евгений Баханов, Владимир Летунов. 26 марта в рамках программы «ПоговоримПослушаем» режиссера спектакля проведет творческую встречу со зрителями.
Ревизор.ru: последние новости
В МХТ имени Чехова отменили спектакли на 3 дня из-за смерти Олега Табакова Умер Олег Табаков Рудольф Нуреев – если бы он жил до сих пор, то отмечал бы сегодня 80-летний юбилей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц48
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение