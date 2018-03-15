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Захаров назвал Табакова самым серьезным творцом и веселым выдумщиком
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Захаров назвал Табакова самым серьезным творцом и веселым выдумщиком 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров назвал Олега Табакова самым серьезным сочинителем и творцом и самым веселым человеком, которого он знал в театральном мире.
Народный артист СССР Олег Табаков скончался в понедельник на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. В четверг к Художественному театру имени Чехова проститься с Табаковым пришли сотни людей. Похоронят актера на Новодевичьем кладбище.
"Самый серьезный сочинитель, творец, выдумщик и самый веселый человек, которого я знал в нашем театральном мире. Никогда не видел его нахмурившимся, никогда", — сказал Захаров на церемонии прощания с артистом.
Режиссер рассказал, что когда он снимал фильм «Двенадцать стульев», он попросил Табакова, который играл «голубого воришку», пустить слезу. Тот вроде как пошутил, спросив, из какого глаза она должна вытечь. Захаров, все еще думая, что это шутка, ответил, что из левого и на третьем такте. По словам режиссера, он до сих пор содрогается от восторга и ужаса, потому что во время съемок у Табакова выкатилась слеза — из левого глаза и ровно на третьем такте.
"Меня совершенно изумило, как он смог подсмотреть наш национальный характер в лице кота Матроскина. Как можно было открыть такого персонажа, который составным элементом сидит в каждом из нас! Это было очень весело и прекрасно", — подчеркнул Захаров.
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