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«Снежный ветер. Трогательный спектакль» в кафе МАРТ
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«Снежный ветер. Трогательный спектакль» в кафе МАРТ 

Ezhikezhik.ru 15 марта 2018
Фото: Ezhikezhik.ru
«Трогательный» — от слова «трогать». В этой постановке, в отличие от большинства других, можно и даже нужно прикасаться к реквизиту — самое важное здесь — тактильные ощущения. Участники спектакля, дети и взрослые, могут прочувствовать, насколько по-разному кожа ощущает бумагу, перья, ткань или пластик.
Лейтмотивом «Снежного ветра» стала зима — самое «тактильное» время года. Из подручных средств и при непосредственной помощи зрителей в театре создается снегопад, скованное льдом озеро, заснеженная деревня и другие зимние картины.
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