Рассказ об известной династии ждёт гостей «Уголка дедушки Дурова»

Специальную экскурсию 24 марта проведут сотрудники «Уголка дедушки Дурова». Ее приурочили к ежегодной акции «Ночь театров». В этом году ее темой станут «Театральные семьи. Театральные легенды».

На экскурсии организаторы мероприятия подробно расскажут посетителям о династии знаменитого циркача.

На втором этаже гости увидят самого дедушку Дурова с его животными. Они смогут встретиться с Натальей Дуровой-младшей, которая является представительницей знаменитой семьи.

Желающим предоставиться возможность пообщаться с ней и взять автограф.

Экскурсия начнется в 21:00 по адресу: улица Дурова, дом 4. Вход свободный. Необходима предварительная запись: 8-495-688-28-45.