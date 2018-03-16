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Рассказ об известной династии ждёт гостей «Уголка дедушки Дурова»
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Рассказ об известной династии ждёт гостей «Уголка дедушки Дурова» 

Управа района Мещанский города Москвы 16 марта 2018
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Специальную экскурсию 24 марта проведут сотрудники «Уголка дедушки Дурова». Ее приурочили к ежегодной акции «Ночь театров». В этом году ее темой станут «Театральные семьи. Театральные легенды».
На экскурсии организаторы мероприятия подробно расскажут посетителям о династии знаменитого циркача.
На втором этаже гости увидят самого дедушку Дурова с его животными. Они смогут встретиться с Натальей Дуровой-младшей, которая является представительницей знаменитой семьи.
Желающим предоставиться возможность пообщаться с ней и взять автограф.
Экскурсия начнется в 21:00 по адресу: улица Дурова, дом 4. Вход свободный. Необходима предварительная запись: 8-495-688-28-45.
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