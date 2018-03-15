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Международный театральный фестиваль пройдёт в Кемерове с 19 по 22 марта
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Международный театральный фестиваль пройдёт в Кемерове с 19 по 22 марта 

RT на русском 15 марта 2018
Фото: Ревизор.ru
Международный театральный фестиваль-конкурс имени Андрея Панина пройдёт в Кемерове с 19 по 22 марта, сообщает «ВашГород.ру». Отмечается, что подано около 300 заявок из разных стран, в том числе из Монголии, Польши, Белоруссии, Армении. Также принять участие намерены Тюмень, Пермь, Красноярск, Екатеринбург и другие российские города и регионы.
Одним из главных событий станет мастер-класс актёра, педагога Берлинской школы актёрского искусства Маркуса Кунце.
Ранее m24 сообщало, что фестиваль «Московская весна a cappella» будет проходить с 27 апреля по 9 мая.
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