Международный театральный фестиваль пройдёт в Кемерове с 19 по 22 марта 

Международный театральный фестиваль-конкурс имени Андрея Панина пройдёт в Кемерове с 19 по 22 марта, сообщает «ВашГород.ру». Отмечается, что подано около 300 заявок из разных стран, в том числе из Монголии, Польши, Белоруссии, Армении. Также принять участие намерены Тюмень, Пермь, Красноярск, Екатеринбург и другие российские города и регионы.
Одним из главных событий станет мастер-класс актёра, педагога Берлинской школы актёрского искусства Маркуса Кунце.
Ранее m24 сообщало, что фестиваль «Московская весна a cappella» будет проходить с 27 апреля по 9 мая.