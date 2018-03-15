Владимир Машков утешил убитую горем Марину Зудину 

Смерть Олега Табакова стала огромной потерей как для его поклонников, так и коллег по цеху. Проститься с мэтром пришла вся театральная Москва. Среди провожающих были замечены такие звезды, как Евгений Миронов, Филипп Янковский, Михаил Боярский, Константин Хабенский и многие другие.
В центре внимания прессы оказалась вдова покойного артиста Марина Зудина. В начале женщина пыталась сдерживать слезы, однако в конце боль утраты дала о себе знать, и она разрыдалась. Владимир Машков поспешил утешить убитую горем вдову. Впрочем, плакала во время гражданской панихиды не только Марина Зудина. Не смогли сдержать слезы и многие другие, в том числе Евгений Миронов, пишет сайт Dni.ru.
У гроба покойного мэтра прозвучало множество речей. Режиссер МХТ Константин Богомолов рассказал о неожиданном решении Олега Табакова поставить спектакль к своему 80-летию о смерти. Пьеса называлась «Юбилей ювелира» и рассказывала о больном раком пожилом человеке, который изо всех сил старается дожить до своей круглой даты, чтобы увидеть ту, в которую был влюблен всю жизнь. По словам постановщика, эта роль во многом стала пророческой, сообщает сайт Dni.ru.