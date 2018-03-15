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Владивосток вновь примет гала-концерт уникального фестиваля «Белый пароход»
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Владивосток вновь примет гала-концерт уникального фестиваля «Белый пароход» 

Prim.News 15 марта 2018
Он пройдет в апреле.
Гала-концерты благотворительного фестиваля «Белый пароход» пройдут в трёх городах Дальнего Востока: Комсомольске-на-Амуре (12 апреля), Хабаровске (14 апреля) и Владивостоке (17 апреля).
Фестиваль проводит хабаровский благотворительный фонд «Счастливое детство».
«Финансирование столь грандиозного проекта, в котором примут участие более 90 детей Дальнего Востока, требует привлечения огромного количества спонсорских средств. Сумма сметы составляет 3369470 рублей. Генеральный спонсор проекта компания «Сигма Марин Технолоджи» оплатил авиабилеты для перелета московской группе педагогов, музыкантов и детей», — отмечается в сообщении.
Уникальный фестиваль «Белый пароход», созданный в 2005 г., существует исключительно на благотворительные пожертвования граждан и социально ориентированных организаций Хабаровского края. Миссия фестиваля — создание для социальных детей Дальнего Востока (инвалидов, сирот) условий для творчества и интеграции в общество, а также стимула к активной жизненной деятельности путём объединения и обучения музыке в творческих сменах, участия в гала-концертах проекта, организуемых фондом ежегодно. Художественный руководитель фестиваля — солист мировых оперных сцен, лауреат премии GRAMMY-2017 Николай Диденко.
Дополнительная информация о фестивале доступна здесь.
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