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В день выборов жители Академического будут петь и заниматься спортом
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В день выборов жители Академического будут петь и заниматься спортом 

РИА «ФедералПресс» 15 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Одна из площадок празднования откроется в пятом квартале: здесь пройдут спортивные игры и семейные футбольные матчи. Еще две праздничные площадки будут ждать жителей Академического во втором квартале микрорайона.
На стадионе между школами № 16 и № 19 жители смогут поучаствовать в спортивном семейном празднике, пройти командные эстафеты и побороться за призы в конкурсе лучших болельщиков. А на аллее «Вера, Надежда, Любовь» стартует концерт, на котором выступят артисты Театра эстрады. Здесь же все желающие смогут принять участие в «караоке-баттле».
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