Павел Курочкин: «Без нас не должны выбирать»

Через несколько дней в стране пройдут выборы Президента России. В Москве — полная готовность, сформирован огромный корпус наблюдателей.

Все слова о необходимости пойти на выборы и проголосовать за кандидата, который, с вашей точки зрения, наиболее грамотно, современно и успешно будет управлять нашей страной, сказаны.

Антуан де Сент-Экзюпери когда-то написал: «Основа всякой культуры прежде всего — в самом человеке». А вы как сами к себе относитесь? Хотите оставаться на одном месте, и тогда вас обгонят другие? А если мы все останемся на одном месте или пойдем в разные стороны — все другие нас обгонят и станут смеяться над нами.

Еще юными школьниками кое-кто из нас хвалился перед девчонками великой цитатой из комедии Шекспира «Как вам это понравится»: «Весь мир — театр. В нем женщины, мужчины — все актеры». А сейчас — как: вы с этим согласны? Например, размышляя о спектакле зеленоградского театра «Ведогонь» «Белки, сосны, микросхемы», поставленного художественным руководителем театра Павлом Курочкиным накануне 60-летнего юбилея Зеленограда.

— Я заблудилась в лесу. В центре города… — признается одна из героинь спектакля.

— Когда в первый раз приехал в город, выхожу на остановке — лес, — вспоминает другой.

А теперь здесь и мощный город микроэлектроники, и лес. Мы сделали это.

Театр — приходим сюда, чтобы посмотреть со стороны, как живем, что сотворили и что делать собираемся. И кто мы есть на практике. В 29 лет, четверть века назад, Павел Курочкин, выпускник Щепкинского театрального училища при Малом театре, создал «Ведогонь». Он решил, что ему это нужно, не кто-то за него решил — он это сделал сам. Он и его друзья. Какими трудами, с чьей помощью — это его мозоли, его успех. Был ли он актером, создавая свой театр? Нет, он был режиссером на своем месте, он руководил своим делом.

— Как может возникнуть вопрос — идти на выборы или нет? — спрашивает Павел Викторович, в свою очередь. — Почему кто-то будет решать, как управлять не театром, не городом — крупнейшей в мире страной, а я, вы, он окажемся в стороне? Без нас выберут кого-то, кто, на наш взгляд, не справится со столь колоссальной нагрузкой, кто пойдет другой дорогой — не той, о которой мы мечтаем? Остаться в тени, не воспользоваться правом выбора? А зачем тогда что-то создавать, зачем что-то требовать, а потом кого-то обвинять в ошибках?

Молодой парень из упомянутого нами спектакля убежден: «Всем будет управлять мысль. Только подумаешь — включайся, и от импульса мысли…». Только импульс мысли надо функционально преобразовать. А чтобы это вышло, следует спроектировать такой прибор, для чего потребуется выделить средства на разработку, построить здание, где будут работать ученые, а для этого…

В конце концов, нужно, чтобы во главе этого огромного процесса стоял человек, способный уловить веление времени. Быстрее, точнее, лучше. «Мы возьмемся за руки, встанем в цепочку и будем вместе», — это из спектакля, из театра. Мы будем вместе голосовать, вместе примем решение — такая формула работает сегодня. Только такая!