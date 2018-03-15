Муниципальный театр откроется в Сочи

«Муниципальный театр откроется 26 мая премьерой спектакля по произведению Жана-Франсуа Реньяра „Единственный наследник“ в малом зале киноконцертного зала „Фестивальный“, — сообщили агентству „Интерфакс-Юг“ в пресс-службе горадминистрации в четверг.

В свою очередь заместитель мэра Сочи Ирина Романец подчеркнула, что Сочи развивается не только как курортный, спортивный город, но и как культурная столица.

»Своей театральной труппы в городе не было на протяжении всей истории Сочи. Зимний театр всегда был прокатной площадкой для иногородних артистов. Потому было принято решение создать свой театр", — сказала вице-мэр агентству.

По ее словам, на протяжении двух лет власти активно помогали «Каскаду». Однако в режиме частного театра актерам трудно было выйти на широкую публику. Собственное помещение и поддержка администрации помогут решить эту проблему.

Пока новый театр будет работать в составе централизованной клубной системы города, но уже в следующем году он сможет получить юридический статус муниципального драматического театра Сочи.

Работники нового театра имеют качественное профессиональное образование — выпускники ГИТИСа и ВГИКа. Поддержать их готовы и известные столичные актеры, которые намерены принимать участие в постановках.