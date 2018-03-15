Семинар о театральной педагогике прошел в школе №1234 

В общеобразовательном учреждении №1234 прошел 14 марта семинар «Формирование нравственной компетентности школьника средствами театральной педагогики».
— Мы пригласили директоров столичных учебных заведений и организовали мастер-классы и тематические круглые столы. В нашем учреждении приемы театральной педагогики применяются уже более 20 лет. Гости узнали о правильной организации творческих постановок, об их пользе в нравственном формировании детей, — поделился заместитель директора школы №1234 Сергей Чарнецкий.
Добавим, что в ходе семинара ученики продемонстрировали свои актерские способности, показав фрагменты из поставленных ранее спектаклей.