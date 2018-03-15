Старинные и современные романсы исполнят в нотно-музыкальной библиотеке имени Юргенсона 

Концертная программа «Романса счастливые звуки» организуют сотрудники нотно-музыкальной библиотеки имени Петра Юргенсона. Мероприятие 18 марта проведут в гостиной Дворянского собрания «Серебряные струны».
— Для посетителей прозвучат старинные и современные отечественные и зарубежные романсы, арии, фортепианные пьесы. Их исполнят лауреаты международных конкурсов и артисты театров. Кроме того, после концерта для всех желающих будет работать свободный микрофон. Посетители смогут прочитать стихи любимых поэтов или собственного сочинения и исполнить песни, которые им нравятся, — поделилась заведующая библиотекой Наталья Михина.
Она дополнила, что после выступления пройдет традиционное чаепитие.
Сотрудники учреждения ждут гостей к 16:00 по адресу: Николоямский переулок, дом ЗА, корпус 4.