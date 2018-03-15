Артисты КЦ «Зеленоград» порадуют зрителей концертом в честь 60-летия города 

17 марта в 17.00 Культурный центр «Зеленоград», расположенный в районе Савелки, приглашает всех желающих на концерт «С юбилеем, Зеленоград!», посвященный 60-летию нашего города.
Сначала зрителям будет показан видеоролик о Зеленограде, а потом программу продолжат выступления творческих коллективов Культурного центра. Среди них: театр танца «Сапфир», танцевальный ансамбль «Вдохновение», ансамбль эстрадного танца «Галас», танцевально-спортивный клуб «Весна», творческая мастерская «Качели», балетная студия «Грация», музыкальная студия «МилАко», студия хореографии «Юнион», хоровая капелла мальчиков «Орлята», этноклуб «Дикое поле», ансамбль танца «Движение», Детская школа искусств им. С. П. Дягилева. Выступят также солисты Наталья Парфенова, Валентина Бончак, Александр Кучеров. Вход свободный.