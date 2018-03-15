Юные театралы из Коптева оценили новый спектакль

Детский спектакль «Марьюшка и дракоша» показали в минувшую среду, 14 марта, в театре центра «Радость» на Михалковской улице. Об этом сообщили в администрации центра.

— За час до начала спектакля началась интерактивная программа для маленьких гостей. Они смогли поучаствовать в творческих мастер-классах и спеть в караоке-клубе, — добавил один из организаторов.

Добавим, что следующий спектакль для маленьких любителей искусства пройдет 20 марта. Это будет постановка «Сокровища пиратов». Спектакли проходят по адресу Михалковская улица, 22. (ак)