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Юные театралы из Коптева оценили новый спектакль
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Юные театралы из Коптева оценили новый спектакль 

Управа района Коптево города Москвы 15 марта 2018
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Детский спектакль «Марьюшка и дракоша» показали в минувшую среду, 14 марта, в театре центра «Радость» на Михалковской улице. Об этом сообщили в администрации центра.
— За час до начала спектакля началась интерактивная программа для маленьких гостей. Они смогли поучаствовать в творческих мастер-классах и спеть в караоке-клубе, — добавил один из организаторов.
Добавим, что следующий спектакль для маленьких любителей искусства пройдет 20 марта. Это будет постановка «Сокровища пиратов». Спектакли проходят по адресу Михалковская улица, 22. (ак)
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