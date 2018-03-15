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Ростовская область выделит 80 миллионов на организацию Фестиваля болельщиков FIFA-2018
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Ростовская область выделит 80 миллионов на организацию Фестиваля болельщиков FIFA-2018 

РИА «ФедералПресс» 15 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Фестиваль болельщиков FIFA-2018 пройдет в дни чемпиона мира по футболу-2018 на Театральной площади. В настоящее время дирекция объявила тендер на оказание услуг организатора фестиваля, сообщает «Ъ».
Предложения на конкурс принимаются до 21 марта. Предполагается, что будет организовано три большие церемонии на главной сцене: торжественное открытие фестиваля, его закрытие фестиваля и презентация Ростова как города-организатора ЧМ-2018.
«ФедералПресс» напоминает, что власти Кубани выделили на «Фестиваль болельщиков» в Сочи более 230 миллионов.
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