Ростовская область выделит 80 миллионов на организацию Фестиваля болельщиков FIFA-2018

Фестиваль болельщиков FIFA-2018 пройдет в дни чемпиона мира по футболу-2018 на Театральной площади. В настоящее время дирекция объявила тендер на оказание услуг организатора фестиваля, сообщает «Ъ»

Предложения на конкурс принимаются до 21 марта. Предполагается, что будет организовано три большие церемонии на главной сцене: торжественное открытие фестиваля, его закрытие фестиваля и презентация Ростова как города-организатора ЧМ-2018.