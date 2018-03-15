Объявлена программа Пятого межрегионального фестиваля-конкурса «Ново-Сибирский транзит» 

Среди участников фестиваля такие известные новосибирскому зрителю театры как Омский театр, драмы, Красноярский театр юного зрителя, «Коляда-театр». Но есть и гости, которые впервые принимают участие в подобном форуме. Например, маленький театр «Поиск» из Лесосибирска, в труппе которого всего девять человек, но его спектакли заинтересовали экспертов своей оригинальностью.
Имена режиссеров обещают интересные находки и неординарные решения — среди конкурсантов Роман Феодори и Сергей Потапов, Алексей Крикливый и Дмитрий Егоров, Максим Диденко и Сергей Чехов. Помимо конкурсной, в рамках фестиваля пройдет и off-программа, запланированы мастер-классы и круглые столы с ведущими театральными специалистами.