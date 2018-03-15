Объявлена программа Пятого межрегионального фестиваля-конкурса «Ново-Сибирский транзит»

Среди участников фестиваля такие известные новосибирскому зрителю театры как Омский театр, драмы, Красноярский театр юного зрителя, «Коляда-театр». Но есть и гости, которые впервые принимают участие в подобном форуме. Например, маленький театр «Поиск» из Лесосибирска, в труппе которого всего девять человек, но его спектакли заинтересовали экспертов своей оригинальностью.