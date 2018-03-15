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Жители Новой Москвы смогут посетить театральный фестиваль
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Жители Новой Москвы смогут посетить театральный фестиваль 

Префектура ТиНАО города Москвы 15 марта 2018
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Театральный фестиваль «Красная линия» состоится 25 марта в Доме культуры «Звездный» поселения Краснопахорское.
— Данное мероприятие проводится с 2010 года. Его довольно хорошо знают как в нашем поселении, так и на территории Новой Москвы и за ее пределами. Сейчас мы пытаемся начать сотрудничать с коллективами из «старой» Москвы, — поделилась художественный руководитель Дома культуры Надежда Матвеева.
Участники представят на сцене небольшие отрывки из спектаклей или миниатюры продолжительностью не более 15 минут.
Свои актерские таланты продемонстрируют артисты из города Подольск, поселений Михайло-Ярцевское и Первомайское. Выйдут на сцену два местных коллектива: «Маска» и «Лапушка». Фестиваль посетят актеры из Дома культуры «Юбилейный» в деревне Былово поселения Краснопахорское.
Начало фестиваля запланировано на 12:00. Вход свободный.
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